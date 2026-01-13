黃國昌才赴美關稅就降至15%！挨酸「希望他下飛機了」 美官員透露目的

民眾黨主席黃國昌。（資料照片／張哲偉攝）





民眾黨主席黃國昌前（11日）天閃電宣布赴美四天與美國官員談關稅、國防議題，不過《紐約時報》台灣時間今（13日）旋即引述3名知情人士指出，雙方已進入談判最後階段，台灣輸美產品關稅將從20%降到15%，交換條件為台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。政治工作者周軒今晨6點也在臉書分享這則消息，並稱「希望黃國昌下飛機了，還沒的話我們等他一下」。

下方留言也紛紛開酸：「太離譜了，國昌老師還在飛機上，紐約時報竟然就發新聞」、「笑死，日子算錯了，還沒下飛機呢」、「他要親自和『海關人員』談一談」、「如果他說是他爭取的，拜託請秀出跟那位官員的合照就好，合約一定沒有」、「國昌哥在飛機上打給川普談的啦」。

談黃國昌赴美 華府資深人士盼勿因政黨歧見阻礙台灣國防

根據《自由時報》報導，一名負責台美事務的華府資深人士透露，美方安排黃國昌此行的核心關切，在於當前印太情勢下台灣所扮演的關鍵角色。該人士說，美方希望藉面對面溝通，再次明確向黃國昌重申「強化台灣國防實力刻不容緩」的重要性，並期待他與民眾黨能超越黨派分歧，在國防與安全議題上展現對外一致立場。

傳黃國昌將見白宮國安會、國務院重要官員

報導說，此行源於黃國昌在台期間曾向美方表達，基於國家安全考量，他與他的政黨願意支持包括國防特別預算在內的重大防衛投資，但也希望先赴美實地了解相關情況。於此，美方積極協助行程安排，促成他與白宮國安會、國務院、防衛事務及美國貿易代表署等重要官員會面。

報導引述該名華府人士進一步表示，美方及印太盟友高度關注台灣的政治動向，最深切的期待是黃國昌及民眾黨能避免因國內政黨歧見，勿在攸關國家生存的關鍵安全議題上受到立場傾向北京的力量影響。（責任編輯：卓琦）

