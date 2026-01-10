黃國昌打瘦瘦針暴瘦17公斤？自曝6塊肌瘦瘦針打不出來，醫揭不靠針也能瘦關鍵

民眾黨主席黃國昌在2025年最後一天，於臉書曬出健身有成的上半身對照圖，精實的6塊肌與線條引發網友熱議，甚至遭質疑是否施打藥物。對此黃國昌的柔術教練團成員發文駁斥，公開訓練過程的艱辛，強調這是高強度訓練與極度自律的成果。

教練透露黃國昌的訓練菜單相當魔鬼，曾多次因體力透支而嘔吐，甚至在對練鎖技中幾近昏厥。館長也出來替他掛保證，他說，黃國昌不只到他的健身房重訓，也指出黃國昌為了減重，飲食控制非常嚴格，只吃肉和蔬菜且不碰澱粉、宵夜與含糖飲料，一度瘦到臉頰凹陷像骷髏頭，顯示其驚人的意志力。

廣告 廣告

看更多：「瘦瘦針」首份亞洲人研究出爐！平均減重16% 受試者1/3是台人

醫師解析瘦得快未必是用藥

黃國昌瘦這麼多，有可能是打針或胃裡面裝水球嗎？嘉義大林慈濟肝膽腸胃科醫師周宜群是合格健身教練，本身也是健美比賽選手，他表示不能單純因為一個人瘦得快，就斷定對方有使用藥物或動手術。

他說明，減重成功的黃金比例是七成靠飲食控制、三成靠運動，以黃國昌一年多瘦17公斤也不算太快，若真的能像黃國昌一樣嚴格控制熱量攝取並搭配高消耗運動，不靠藥物也能大幅減重。

周宜群醫師指出，體重能減下來本身就值得鼓勵，目前醫界本來就認為，體重過重的人無論使用藥物，或者經評估為病態性肥胖，必須開刀如胃裝水球、胃繞道手術、胃袖狀切除等等，使用何種方式都沒問題，重點在於意識到健康的重要性。

不過極低熱量飲食雖然確實能讓體重快速下降，但若要維持長久且健康的體態，仍需回歸到均衡飲食與規律運動，單靠極端手段容易面臨瓶頸。

看更多：甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害

猛健樂、瘦瘦針？科技減重非萬靈丹 沒控制仍會復胖

針對坊間流行的瘦瘦針、打猛健樂或胃內水球等科技減重，醫師表示這些方法適合病態性肥胖患者快速降低體重。但如果患者過度依賴醫療介入，卻沒有建立正確的生活習慣與飲食觀念，一旦停藥或療程結束，復胖幾乎是必然的結果。

猛健樂停藥後復胖全是油？關鍵在飲食內容

最近很多人靠打「猛健樂」快速瘦下來，都擔心停用減重藥物後會報復性反彈，且長回來的都是脂肪。周宜群醫師解釋「這取決於你吃進什麼」。

如果停藥後恢復高油高糖飲食又不運動，增加的自然是脂肪；若能維持211餐盤原則並持續肌力訓練，復胖時也能長回肌肉組織，不用過度恐慌。

周宜群醫師強調運動雖然在減重過程占比不如飲食高，但對於維持體重至關重要。特別是肌力訓練能增加肌肉量，而肌肉的基礎代謝率遠高於脂肪，身體肌肉量越高就越不容易復胖。

如果想學黃國昌這樣結合高強度運動與飲食控制瘦身，記得未來如果無法花那麼長的時間健身，平常也要持續利用時間去維持肌力，不要讓肌肉鬆軟無力，又變成肥肉了。平時至少要維持基本運動量，維持肌力才是維持健美身材的長久之計。

看更多：減肥瘦瘦針要選猛健樂或週纖達？減重醫師曝祕訣 搭配1招藥效更好

◎ 圖片來源／翻攝自黃國昌臉書

◎ 諮詢專家／周宜群醫師

更多健康2.0報導

花椒水是減肥神水？網路瘋傳！專家破迷思：兩種人別喝 換成「這個」

每天2分鐘內臟脂肪降13%！醫揭「超強懶人運動」：心臟豬油背心全脫掉

「日本大胃王」跨海到台灣！蛇血、蛇膽全都來一份？專家籲：姐姐有練過 一般人難避「這風險」



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章