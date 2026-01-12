黃國昌打臉自己片段曝！昔嗆官員卸任前出國：安排畢業旅行？

政治中心／周希雯報導

民眾黨設置「2年條款」期限將至，包括黨主席黃國昌在內8名立委將離開立法院；不過黃國昌昨（11日）突宣布快閃美國2天，聲稱要和美方談關稅和軍購問題，引發兩極評論。黃國昌還被挖出，曾酸其他立委卸任前出訪，是在「安排畢業旅行、好好玩一玩」，更質疑背後動機，如今卻狠狠打臉自己，網友也忍不住開酸，「標準的雙標！」

黃國昌昨（11日）大動作成立新北後援會後，隨即前往桃園機場搭機，宣布率團前往美國展開「閃電、精準」行程。一行人昨日傍晚7時50分出發，1月12日晨抵達首府華盛頓、進行一整天拜會，當晚就會搭機返台，預計於台北時間14日清晨5點返抵國門；當日也會召開記者會，對國人說明出訪成果。黃國昌表示，雖對各位媒體來說有些突然，但雙方已經聯繫一段時間，基於對美方的尊重才選在當天宣布，也暫時無法公布細節，僅透露是聚焦在台灣人民所關注之國防與高關稅議題。

黃國昌（左2）率團快閃美國2天。（圖／民視新聞）

然而有網友挖出，黃國昌去年4月直播時開酸，許多行政部會的官員都在陸續準備，在任期剩下幾個月「看要搞什麼事情，趕快搞一搞」，直言「甚至還有些行政首長在安排畢業旅行，快要卸任了嘛，總是要用考察的名義出國，好好玩一玩嘛。國際處的人很會拍馬屁啊，花納稅人的錢花得爽歪歪」。黃國昌當時更狠批，「跑去歐洲？立法院在會期中欸，你跑去歐洲幹什麼？」最後更放話，「我話就說到這裡啊，下禮拜要出國的人，你自己心裡有數啊，你好膽就上飛機看看，等你回來再跟你算帳！」

黃國昌去年曾狠批，官員在卸任前出國是「安排畢業旅行？」（圖／翻攝「黃國昌」YouTube）

黃國昌去年曾狠批，官員在卸任前出國是「安排畢業旅行？」（圖／翻攝「黃國昌」YouTube）

黃國昌去年曾狠批，官員在卸任前出國是「安排畢業旅行？」（圖／翻攝「黃國昌」YouTube）

對此，政治粉專「 Mr.柯學先生 」忍不住開酸，「黃國昌講的話真的跟放屁一樣，初一十五不一樣！看看他以前怎麼罵會期中要出國的立委！現在自己要去就是光明正大？笑死」。網友們也傻眼表示，「別人不行，他可以，如對他有所批評，那賴清德就是獨裁」、「標準的雙標」、「『別人不行我可以』是民眾黨黨規吧」、「正氣凜然的雙標仔」、「有嘴講別人沒嘴講自己」、「直播講的罵的都是他自己」。





