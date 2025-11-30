黃國昌扯「投票日前放假」擋年輕人投票 綠反酸：等頭腦清楚再發言

黃國昌（圖）扯民進黨團提案「民主假」擋年輕人投票，遭綠反酸毫無邏輯。（圖／鄒保祥攝）

為反制立院藍白強推「不在籍投票」，民進黨團近日提案「投票日前1天放假」，但民眾黨主席黃國昌今天（30日）上午批評，放「民主假」是為了阻擋年輕人投票。對此，民進黨發言人卓冠廷反酸「毫無邏輯」，黃國昌在開議期間從日本返國，但時差好像不只1小時，急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言。

針對投票日前多放「民主假」，黃國昌今天上午受訪時表示，先前黨團協商時他就說會用最開放態度審慎討論，話鋒一轉，黃質疑「民主假」只是民進黨阻擋國內移轉投票策略而已，民進黨害怕年輕人出來投票，要利用年輕人因學業工作無法投票來阻擋。

對此，民進黨發言人卓冠廷反酸，黃國昌在開議期間從日本剛剛返國，但時差好像不只1小時，急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言。

另外針對國民黨主席鄭麗文質疑國防預算，卓冠廷反擊，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從前總統蔡英文到總統賴清德，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。

卓冠廷指出，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但真正不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲的，從頭到尾都是國民黨與民眾黨，為了脫罪甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，這才是破壞民主憲政的鐵證。

卓冠廷續指，反觀民進黨政府任內已4度調薪軍公教，賴政府今年初也加薪志願役國軍，而藍白在立院強行增加有違憲之虞的預算，才是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因，國民黨拿可能違憲的立法當提款機、製造假議題攻擊政府，根本不是在照顧國軍。

卓冠廷強調，賴清德提出的「守護民主台灣國安行動方案」正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。



