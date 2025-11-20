黃國昌扯「鼓勵選到底」還笑忘事！蘇巧慧再打臉：奇怪謠言適可而止

記者楊士誼／台北報導

黃國昌稱蘇巧慧「貴人多忘事」，蘇巧慧駁斥，從未透過任何管道或授權任何人傳任何話影響參選決定，「對於這種奇怪謠言，我希望適可而止」。（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨主席黃國昌稱，民進黨立委蘇巧慧透過好多管道鼓勵他，要他新北市長參選到底，蘇巧慧駁斥此事，黃國昌今（20）日受訪時則大笑三聲說「蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘了嗎？」蘇巧慧稍早回應，從未透過任何管道或授權任何人傳任何話影響參選決定，「對於這種奇怪謠言，我希望適可而止」。

黃國昌昨日在藍白主席高峰會上稱「選新北市長民進黨一定會見縫插針，像綠委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底」，蘇巧慧則駁斥，自己從未透過任何管道希望誰能選到底，任何希望尋求機會的人，她都給予尊重跟祝福。

黃國昌上午在立法院受訪時則大笑三聲表示，參選是每個人的權利與自由，「但我很驚訝，蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘了嗎？不是只有一組，兩組以上的人欸」。黃國昌說，他不禁想到前蘇貞昌曾在保安宮前面宣示，雖然他對台北縣有滿滿情感，但絕對不會出來選第三次，2018年卻參選新北市長，面對社會質疑，連神明都敢騙，人民還是很重視政治人物誠信，若人神一起騙，這樣可能不好。

蘇巧慧稍早透過自錄影片表示，從選對會確認提名她起，她就做好面對一對一的選戰，並會籌組最強的團隊希望爭取服務全新北市民的機會。她表示，對其他參選人都是尊重和祝福，從未透過任何管道或授權任何人傳任何話影響參選決定，「對於這種奇怪謠言，我希望適可而止」。

