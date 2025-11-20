黃國昌扯「鼓勵選到底」還笑忘事 蘇巧慧：奇怪謠言適可而止

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌參戰新北市長選戰，前一天藍白會面更當眾爆料，民進黨立委蘇巧慧鼓勵他一定要選，被否認後卻酸蘇巧慧貴人多忘事，更把前行政院長蘇貞昌拖下水，說他騙神明！蘇巧慧重話反嗆，奇怪謠言、適可而止，黃國昌也被翻出2018年還曾力挺蘇貞昌選新北，遭狠狠打臉。

民眾黨主席黃國昌（11.19）：「蘇委員他透過好多管道來鼓勵我，說黃國昌你一定要選。」

黃國昌、鄭麗文藍白會，2026選戰、新北布局成熱門話題，但會中黃國昌突然冒出這句蘇巧慧挺他選，遭到本人否認！沒想到黃國昌再出招！

民眾黨主席黃國昌：「蘇委員可能貴人多忘事，不是只有一組，兩組以上的人。」

立委（民）蘇巧慧：「我對其他的參選人，一向是尊重和祝福，從沒有透過任何管道，或是授權任何人，去傳任何話影響參選決定，對於這種奇怪的謠言，我希望適可而止。」

媒體人陳揮文：「為什麼他們都叫黃國昌，叫超速仔，直球你把證據拿出來，沒證據你給他亂說亂講，那就國民黨2026就把新北市長，國民黨跟民眾黨，2026新北市長就讓給蘇巧慧，照品照行啊。」

連媒體人陳揮文都看不下去，嗆黃國昌證據拿出來啊！黃國昌即便被蘇巧慧打臉，還是硬把前行政院長蘇貞昌拖下水。





民眾黨主席黃國昌：「這不禁讓我回想到啊，我們的前台北縣的老縣長蘇貞昌，那等到他後來在參選，新北市市長的時候，2018年嘛，那面對台灣社會質疑，連神明都敢騙。」

不過黃國昌恐怕忘了2018年，他是這樣力挺蘇貞昌。

時任時力黨主席黃國昌（2018.11）：「我個人這一票，我會蓋給蘇貞昌院長。」

立委（民）王定宇：「罵的（蘇巧慧）攻擊她父親，他卻忘了自己，曾經怎麼樣去誇獎蘇貞昌過，你這個人品大概就國民黨鄭麗文，可以跟他當朋友了，你是要表示什麼，表示說國民黨要注意喔，連民進黨都要我選到底，我選到底你會難看喔，你是這意思嗎。」





台北市副市長李四川：「（黨什麼時候要你參選），這個我講過剛談過，原則上黨如果要我承擔，說實在我不會排斥。」

被視為黑馬的李四川蓋牌中，新北市長選戰三方角力，各自都在盤算。

