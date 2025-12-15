黃國昌批不副署是憲政災難 民進黨團：不滿行政權就提不信任案倒閣

民進黨政策會執行長吳思瑤今表示，如果立院藍白不滿行政權，可採不信任案投票來倒閣。（資料照片／林煒凱攝）

外傳府院高層已拍板，針對新版《財劃法》，擬採「不副署、不執行」反制。對此，民進黨立院黨團今天（15日）表示，台灣沒有行政權獨裁，只有立院一直以席次多數暴力來踐踏民主原則定調。同時民進黨團定調，如果立院藍白對於行政權不滿，以依憲法授權採行不信任案投票來倒閣，讓民意做最終定奪。

民進黨立院黨團今天上午舉行「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會後進行輿情回應。對於民眾黨主席黃國昌嗆《財劃法》不副署是憲政災難，民進黨團幹事長鍾佳濱反酸，民眾黨主席黃國昌本身是民眾黨團總召，難道對於自己發起不信任投票沒信心？國眾可以挾帶在國會多數，濫權、擴權通過倒行逆施法案，行政院覆議也被八度否決，現在卻沒有把握通過不信任投票。

鍾佳濱指出，民眾黨提出不信任案投票擔心無法過半，應該找國民黨團總召傅崐萁談一談，如果不信任案投票通過，依憲法增修條文規定，閣揆一定要下台，因此不太理解黃國昌是不是看不懂憲法增修條文規定。

民進黨政策會執行長吳思瑤認為，這一年半的國會亂象可看到，台灣沒有行政權獨裁，只有立院一直以席次多數暴力來踐踏民主原則。「民意依舊是最後的依歸，如果不滿行政院行使不副署權利，可以依憲法授權採行不信任案投票來倒閣，民意還是最終的定奪」。

對於國民黨立委羅智強質疑，解散國會後有60天行政空窗期，總統賴清德會有60天獨裁？吳思瑤反酸，氣焰高漲的羅智強到哪去了？不要為害怕找理由，不要為心虛找藉口，面對民意有這麼恐懼嗎？除非他知道他站在民意對立面，「或許羅智強已經不是我們認識的羅智強」。

鍾佳濱解釋，解散國會在任何內閣制民主國家都是重大嚴肅行為，在台灣更是未曾行使過的首創，修憲後也沒有發生，或許國民黨立委有誤會，以為可以像《財劃法》1年修3次，1年可以倒閣6次、重選6次，「沒這回事」，透過不信任投票改選，按照內閣制精神，行政院將會進入看守狀態，國家是有制度的。

民進黨團副幹事長沈伯洋批評，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變成「白痴恐怖」，就算解散國會，行政院還是要依法行政，「台灣是一個法治的國家，法律還是存在。依法行政請問要怎麼做到所謂的獨裁？」

沈伯洋強調，如果行政院不依法行政，也不是立法院提救濟，救濟是要憲法法庭，但憲法法庭是藍白廢掉的，所以他們每次用這種胡亂語言、弱智化言論，真的對台灣民主深化是不好的示範。



