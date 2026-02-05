黃國昌批反對《財劃法》 蘇巧慧：獨厚台北讓新北財政困難

蘇巧慧（中）說，她最擅長的就是解決困難。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 新北市長選戰已經開打，民眾黨立委黃國昌稱，民進黨立委蘇巧慧公布政見時，先回答為何要反對修正《財政收支劃分法》。對此，蘇巧慧今（5）日表示，國民黨版本的《財劃法》獨厚台北市，讓北市人均變成新北的兩倍，導致財政比較困難。不過，她最擅長的就是解決困難，會在財政考量之下一一實現政見。

黃國昌表示，蘇巧慧在公佈政見時，先回答一個問題，立法院修正《財劃法》要給新北市更多的財源，照顧新北市民的食衣住行育樂的時候，「請問蘇巧慧妳為什麼反對？妳到目前連這個最基本的問題都不敢站出來回答，結果民進黨政府繼續玩兩面手法」。

廣告 廣告

蘇巧慧今上午出席民進黨新北市議會黨團總召集人暨幹部就任典禮，並接受媒體聯訪表示，國民黨與國民黨立委傅崐萁的《財劃法》修正版本獨厚台北市，卻犧牲新北市，讓台北市的人均變成新北市的兩倍。她說，新北市確實是「持家要有道」，因為財政真的比較困難。

「但是大家也知道，我最擅長的就是解決困難。」蘇巧慧指出，她昨天提出「把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好」的政見，未來她會善用調度資源的能力，在財政考量之下一一實現。

針對黃國昌自稱贏過李四川的優點是「打民進黨」，蘇巧慧則說，團隊一直以來就是用過去自己的政績和現在要提出的政見，來爭取 400 萬新北市民的認同。她說，團隊不是只是來打一場選戰，而是爭取一個和新北市 400 萬市民一起讓新北市升級的機會。

蘇巧慧出席民進黨新北市議會黨團總召集人暨幹部就任典禮 圖：蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧在議會黨團幹部就任典禮時表示，她要特別謝謝新北市長侯友宜領導的市府團隊，真的是有努力、認真，所以讓新北一步一步向前進。她說，城市的進步本來就是一棒接一棒，而她個人10年來的風格就是：「監督不必對立，一起為市民謀福利」，因為同樣目標都是要「好好做代誌」，其實大家的心情都一樣。

蘇巧慧提及，她昨天提出「六大福利政策」，這就是新北隊所有議員一起討論，由議員在傾聽基層的第一線意見之後，最多人反映的意見，包括兒童的「免費營養午餐」，到「減輕醫療負擔」，以及「幫長輩裝假牙」到「升級敬老卡」。她說，她最擅長的就是解決困難，未來民進黨議會黨團會繼續與新北市政府團隊朝著「讓新北更好」這樣的目標一起前進，也希望能夠持續得到人民的信任，一起讓新北更好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不只幫救國團解套！經民連曝黨產條例修法讓這5公司受益 籲政院拒絕副署

李貞秀解職權在立院！劉世芳：她並沒有完成全部的就職手續