黃國昌批台灣憲政步上「北韓水準」學者諷：你的言行在北韓早已「被失蹤」了

黃國昌稱台灣憲政步上「北韓水準」，葉耀元直言，若台灣民主憲政跟北韓一樣的水準，黃國昌想要選上立法委員的可能性為零，哪來的選舉？ 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，民眾黨主席黃國昌日前出席論壇活動時批評，台灣民主憲政走到今天，「根本是已步上北韓水準」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，照北韓憲政慣例，黃國昌的言行已構成「被失蹤」的水準了。

針對黃國昌稱台灣憲政步上「北韓水準」一事，葉耀元23日發文嘲諷，看來黃國昌對北韓政治有所誤解，「沒關係請原諒他，畢竟他不是學政治的」。

葉耀元直言，若台灣民主憲政跟北韓一樣的水準，黃國昌想要選上立法委員的可能性為零，哪來的選舉？依照北韓憲政的慣例，黃國昌平日的言行基本上已經構成「被失蹤」的水準了。

廣告 廣告

葉耀元痛批，在有言論自由的國家，把一個有言論自由的國家跟一個沒有言論自由的國家相提並論，只會貽笑大方，他狠酸，「對了，他這次怎麼拿北韓而不是中國做比喻呢？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍推憲法判決可公投複決 律師轟：把「大法官裁判」當公投項目 傅崐萁鬧國際笑話

轟翁曉玲剛從中國回台就嗆續擋軍購 陳培瑜：幕後黑手還不夠明顯嗎？