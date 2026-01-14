黃國昌批對美軍購僅3000億 國防部：還有4項在內部審查

國防部。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌旋風訪美後今（1/14）日返台並召開記者會，他批評美國國務院公布的5項軍購僅有新台幣3000億，1.25兆國防特別預算並非全部都對美的軍購。對此，國防部透過新聞稿說明，美方的確已有5項軍購案進行知會國會程序，另有4項軍購案正加速內部審查。

黃國昌於記者會中批評，賴清德欲通過編列1.25兆國防特別預算，但直到美國國務院公布5項軍購案，外界才知道1.25兆是買什麼，且這5項軍購案加起來才約新台幣3000億，還有大部分是未知項目；他更透露，1.25兆並非全部都對美的軍購，「有相當高比例不是。」

國防部今日表示，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等七類裝備；其中國內產製部分約3千多億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序。

國防部另提及，另仍有4項軍購案正加速內部審查，國防部對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析，但具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

立法院外交國防委員會將於1月19日邀請國防部顧立雄就「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」（即為1.25兆國防預算特別條例）進行專案報告，並備質詢，全程採秘密會議。

