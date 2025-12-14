黃國昌批府院不副署為憲政災難 綠委：只是先踩剎車

（中央社記者陳俊華台北14日電）媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」，民眾黨主席黃國昌今天說，這不是憲政首例，這是憲政災難，總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，請他們三思。

民進黨立法院黨團幹事長鐘佳濱接受中央社記者訪問表示，立法院通過的法律若有違憲疑慮，憲法法庭會告訴你誰對誰錯，但因憲法法庭被癱瘓，沒辦法進行違憲審查；行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，「武器就是不副署」，只是先踩剎車。

廣告 廣告

鐘佳濱說，立法院對於行政院不執行三讀通過的法案，當然可以透過倒閣方式處理，這才是憲法機制，真正不曾使用過的是倒閣權；藍白握有國會多數，若要解決僵局就提倒閣解散國會，由最新民意來仲裁，怎麼有行政獨裁的問題，握有國會多數的藍白就能發動倒閣。

自由時報報導，財政收支劃分法覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，這將成憲政首例；至於立法院12日三讀的停砍年金相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣布。

黃國昌上午舉行記者會，回覆媒體詢問時表示，這就在踐踏民主憲政、搞專制獨裁，「這不是憲政首例，這是憲政災難」。

黃國昌表示，「賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人」，請他們三思，做這件事非常嚴重。台灣曾號稱亞洲最民主國家、華人民主驕傲與典範，如今就要由賴清德、卓榮泰摧毀，總統說了算、行政院長說了算，這是專制獨裁。

黃國昌質疑，「哪一個民主國家，可由行政權來決定要不要執行國會通過的法律」，他說，賴清德不願承擔歷史責任，打算把責任推給不曉得何時會下台的行政院長卓榮泰扛，行政院長不副署就沒事了，到底是誰出這種餿主意。

黃國昌說，行政院長副署制度本來是制衡總統的權力，因為以前行政院長是要立法院通過，但現在行政院長是總統任命，總統任命的行政院長敢不副署總統公布的法律，這是什麼民主笑話。（編輯：林淑媛）1141214