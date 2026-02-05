黃國昌批政見「透支未來」 蘇巧慧回應了

▲黃國昌批評蘇巧慧政見「透支未來」，蘇巧慧自信稱自己最擅長就是解決困難。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨日公布六大福利政見，包括公立國中小學童免費營養午餐、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬照顧津貼、65歲以上假牙補助最高6萬元與敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零。而有意參選新北的黃國昌則痛批是透支未來。對此蘇巧慧今（5）日回應，自己最擅長的就是解決困難，未來會善用調度資源的能力，「在財政考量之下，我們一一來實現」。

廣告 廣告

對於黃國昌批評透支未來，蘇巧慧表示，過去《財劃法》修正，國民黨跟傅崐萁的版本獨厚台北，卻犧牲了新北，讓台北的人均變成新北的兩倍，所以新北市確實是「持家要有道」，因為真的是財政比較困難。

蘇巧慧說，但是大家也知道，自己最擅長就是解決困難，所以從昨天提出的「把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好」，這樣的政見當中，未來會善用我調度資源的能力，「在財政考量之下，我們一一來實現」。

至於黃國昌稱自己「打民進黨」優點大於李四川，蘇巧慧說，一直以來就是用過去自己的政績和現在要提出的政見，來爭取400萬新北市民的認同。因為不是只是來打一場選戰，是來爭取一個和新北400萬市民一起讓新北升級的機會。

蘇巧慧說，該怎麼樣讓大家能夠認同，其實就是最重要的事情，所以一直說，把長跑當作短跑來衝刺，也沒有在等對手起跑，「我們會按照自己的節奏不停地努力」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／年前端政策牛肉！蘇巧慧揭6大福利政見：65歲假牙補助最高5萬

藍白合誰戰蘇巧慧？沈政男點名黃國昌「1狀況」可能改選副總統

蘇巧慧頻開支票！黃國昌酸：錢從哪來？民進黨不要以為人民是傻子