黃國昌批綠委「一直考察出去玩」她數據打臉

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌昨（4）日指控民進黨籍召委排一堆考察出去玩、亂排法案，浪費大家時間。對此，綠委林月琴回擊，光是衛環委員會，藍委廖偉翔考察了9次，綠委劉建國僅6次。另外，根據立法院公報紀錄，八大委員會上會期共考察109次，民進黨籍召委排54次、國民黨籍47次、民眾黨籍8次；換言之，在野黨籍召委就考察了55次。

林月琴昨發文指出，這就是民眾黨主席的水準？自己考不好，還怪別人考太好。以衛環委員會為例，上會期總共有15次考察，廖偉翔排了9次，劉建國排了6次。黃國昌是在說廖偉翔一直考察、亂排法案、浪費時間嗎？

林月琴說，她建議並協助劉建國一同安排失智症中心、興隆會所、復華照顧咖啡館、更生少年服務、康復之友的考察，每一個都是為了解第一線運作的辛苦，哪一個是亂排？而且，這會期衛環委員會處理的《身權法》、《兒托法》、《老農條例》、《衛福部組織法》等等，她林月琴都全程參與逐條審查。

林月琴怒問：「請問黃國昌，你們國眾兩黨誰和我一樣？我很肯定地說，沒有。因為你們根本不在乎把法案修好，只在乎最後來拍照收割。」

而根據立法院公報，民進黨籍召委共考察54次、在野藍白召委就考察了55次。八大委員會中，內政委員會共安排10次考察，藍綠召委黃建賓、王美惠各5次；國防及外交委員會14次，國民黨籍召委馬文君5次、民進黨籍召委王定宇9次。

經濟委員會的國民黨籍召委楊瓊瓔9次、民進黨籍召委陳亭妃6次；財政委員會的藍綠召委林思銘、李坤城各7次。



教育及文化委員會共安排18次考察，民眾黨籍召委劉書彬8次、民進黨籍召委陳秀寶10次；交通委員會13次，國民黨籍召委洪孟楷7次、民進黨籍召委李昆澤6次；司法法制委員會10次，藍綠召委翁曉玲、莊瑞雄各5次；社會福利及衛生環境委員會15次，國民黨籍召委廖偉翔9次、民進黨籍召委劉建國6次。

