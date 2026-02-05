黃國昌批蘇巧慧政見透支未來 媒體人嗆：黃執意選新北「注定透支的政治死局」

黃國昌批蘇巧慧福利政見透支未來，詹凌瑀指出，與其擔心新北市會不會透支，黃國昌更該擔心自己的政治信用是否早已透支。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日公布6大福利政見，民眾黨新北市長參選人黃國昌批是「透支未來」，質疑錢從哪來？對此，媒體人詹凌瑀今（5）日直言，黃國昌若硬著頭皮選到底，結果就是瓜分在野票源，藍白也不用談合作了，與其擔心新北市會不會透支，黃國昌更該擔心自己的政治信用是否早已透支。

「黃國昌選新北，一場注定透支的政治死局」，詹凌瑀發文表示，黃國昌終於不演了，正式宣佈參選新北市長，但黃的起手式不是提出什麼高見，反而把砲口對準蘇巧慧提出的長輩假牙補助、兒童疫苗政策，扣上「透支未來」的大帽子。

廣告 廣告

詹凌瑀表示，滿口仁義道德的黃國昌，為了這場選舉，竟然連市民最基本的福利都要擋，難怪被網友嘲笑，終於活成了自己最討厭的樣子。黃國昌若執意要選新北市長，不僅救不了黨，反而會讓自己陷入進退兩難的死胡同。

她分析，這局棋很清楚，黃國昌若要硬著頭皮選到底，結果就是瓜分在野票源，直接保送蘇巧慧當選，屆時藍營基層絕對火大，藍白也不用談合作了，直接宣告玩完。反之，若黃最後被棄保，或票數開出來很難看，證明他沒有實力，黃國昌的政治生命就莎喲娜拉了。

詹凌瑀指出，今年對黃國昌而言，2月卸任立委、10月登記參選新北、年底黨主席屆滿，這些都是定數，別忘了，他頭上還懸著一個最大的不定數：北檢什麼時候要開始辦他？橫豎都是死棋，黃國昌卻還要裝出一副捨我其誰的姿態，這才是最讓人看不下去的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀根本無法放棄中國國籍 學者轟：民眾黨代表的價值就是破壞法治基本砥柱

民眾黨喊修戒嚴法「限立院24小時追認」沈伯洋批：國家防衛機制將自動瓦解