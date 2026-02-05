黃國昌批蘇巧慧政見「透支未來」 率退休警消抗議搶票

記者廖品鈞、黃澄柏／綜合報導

2026新北市長人選，國民黨要派李四川還是劉和然，始終只聞樓梯響，相較之下，綠白各就各位，民進黨的蘇巧慧昨（4）日拋出六大福利政見，緊接著推出紙本政績文宣，而黃國昌也沒閒著，即便沒了立委這個職位，仍積極找舞台，今天一早到高等行政法院，替千名警消提起行政訴訟、控告賴政府，可說是大搶警消票。

2026新北市長選戰開打？蘇巧慧（左）拋出六大福利政見，黃國昌（右）隔空嗆「 拿藍白增加的財源開支票」。

即便沒了立委這舞台，正式被民眾黨徵召參選新北市長隔天，黃國昌率領大批警消人員到台北高等行政法院門口提起團體訴訟，批賴政府違法未編預算，提高警消退休所得替代率。

民眾黨新北市長參選人黃國昌：「跟大家深深的致敬，謝謝你們，謝謝你們今天一起站出來。」

退休警消人員：「黃國昌加油，黃國昌加油。」

黃國昌大動作搶警消票，而早先一步起跑的民進黨參選人蘇巧慧發布政見文宣後，緊接著推出第一波紙本政績文宣，但她的六大福利政策卻被黃國昌痛批是透支未來。

黃國昌力挺警消，批賴政府違法未編預算，提高警消退休所得替代率。

民眾黨新北市長參選人黃國昌：「民進黨自己想要選新北市長的蘇巧慧，竟然還有那個臉，拿我們增加的財源，拿出來大開她個人的支票。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「未來我會善用我調度資源能力，在財政考量之下，我們一一來實現。」

新北市長侯友宜：「選舉倒數？」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「296天，296。」

新北市副市長劉和然：「跟聯考倒數一樣。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「有有有，我每天都有認真算。」

傳出現任台北市副市長李四川（右）過年前會宣布請辭，但他否認傳聞。

這是暗示時間不多了嗎？民進黨新北市議會幹部交接蘇巧慧，在潛在對手劉和然面前喊出倒數296天，畢竟現在劉和然跟李四川誰戰新北，兩人協調卡關中，一度傳出李四川過年前會宣布請辭，但他否認傳聞，強調絕無此事。

新北市副市長劉和然：「我知道主委都有很細膩在安排，一切按照節奏來。」

2026新北市長人選，綠白各就各位，國民黨要派劉和然還是李四川，千呼萬喚，即便主帥不急，但基層恐怕已經等不及。

