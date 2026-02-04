黃國昌批谷立言介入內政過深 AIT：尊重台灣民主、政治程序



1.25兆元國防特別預算案持續遭藍白聯手阻擋，美國在台協會（AIT）於1月底對外發聲，強調國防預算通過的重要性，處長谷立言也公開表態，支持為期8年的1.25兆元國防特別預算。對此，民眾黨主席黃國昌近日受訪時直指，AIT處長介入台灣內政過深；AIT則回應表示，尊重台灣的民主與政治程序，並重申願意與立法院就相關議題進行溝通與討論。

1.25兆國防條例被擋10次 AIT發聲、黃國昌開砲

廣告 廣告

為提升自我防衛能力，行政院會於去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並送交立法院審議。不過，藍白陣營於去年12月2日在程序委員會首度封殺該案，使草案無法列入院會報告事項議程，截至目前已累計遭立法院10度擋下。

根據《環球時報》2日刊出報導指出，AIT頻繁施壓島內引發不滿，文中引用《聯合報》與《中國時報》的社論內容，批評AIT干預台灣政治，並指台灣對於他國強勢推銷、硬性塞入的武器選項照單全收，導致軍工產業再次被美國牽制。《聯合報》今天則刊登黃國昌專訪，內容聚焦其對軍購關稅的看法。黃國昌在訪談中直言，谷立言介入台灣的內政太深，不僅配合行政院長卓榮泰演戲，表現宛如台灣行政官員，甚至還指出其立場與華府態度存在明顯落差。

針對相關爭議，AIT發言人今天上午回覆《中央社》提問時表示，AIT尊重台灣的政治程序，並期待立法院能就如何支持台灣建立有效自我防衛能力，展開真誠且理性的辯論。AIT發言人也強調，美國國務院與美國在台協會過去已多次公開說明，並向台灣方面清楚表達立場，對台灣所宣布的400億美元國防採購特別預算表示歡迎。

昌指AIT引發論戰 綠營人士齊嗆聲

綠委王定宇在臉書發文，轉貼《環球時報》上述報導，並指出：「朋友關心你家的安全，願意為你家的安全出力，最不高興的會是誰？當然就是威脅你家安全的那個人。」他進一步表示，2天前威脅者公開下指導棋，稱台灣內部有人對這位好朋友不滿，若有人配合威脅者的指令，通常會被稱為內應、背骨或了尾仔，並反問：「結果猜猜看，是誰第一個跳出來接旨？」

政治工作者周軒也在臉書發文指出，黃國昌在卸任立委後，仍以民眾黨主席身分持續活躍，企圖將民眾黨綁定在國民黨主席鄭麗文所代表的親中路線上，藉此與柯文哲做出區隔。周軒質疑，以黃國昌的聰明才智，怎麼會說出「AIT處長的態度與華府落差很大」這種連深藍陣營都明白不可能成立的說法。

周軒指出，AIT處長在實質上等同於美國駐台大使，但黃國昌過去從未指責國台辦或中共高層如習近平、王滬寧介入台灣內政，卻選在此時公開將矛頭指向AIT。他直言，黃國昌已成為台灣未來最令人憂心的潛在風險，而這顆未爆彈的引信，幾乎已經燃燒殆盡。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

杜秉澄開庭怨「選上就切割」 徐巧芯反擊：他不是家人、互動有限

【有片】苗栗惡男吸毒又酗酒砍警2刀遭擊斃 熱心民眾幫壓制遭波及

民進黨北市議員初選領表起跑 王世堅陪同子弟兵登記