黃國昌批谷立言介入內政！周軒怒轟：台灣未爆彈

國民黨、民眾黨過去兩年於立法院合作無間，在民眾黨主席黃國昌推動下，「藍白合」聯手通過許多法案、同時也不斷杯葛執政黨，黃國昌近日受訪時更批評美國在台協會AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」，讓政治工作者周軒看不下去，發文痛批黃國昌是為了與柯文哲做出區別，意圖把民眾黨綁死在國民黨主席鄭麗文親共的路線上。

民眾黨主席黃國昌近日接受《聯合報》專訪，過程中批評美國在台協會AIT處長谷立言的態度，跟華府落差很大，轟谷立言「介入台灣內政太深」，甚至稱他配合行政院長卓榮泰一起演戲，「表現的跟個台灣的官員一樣」。

黃國昌轟AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」。（圖／翻攝自民眾黨YT頻道）





黃國昌也要全面親共？周軒：想跟柯做區別





對此，政治工作者周軒今（4）日發文，認為黃國昌講出這些話，「已經說明了很多事情了，黃國昌卸任立委之後，因為自己還有民眾黨黨主席的身分，所以意圖把民眾黨綁死在國民黨主席鄭麗文全面親共的路線上，想要跟柯文哲做出區別」。





周軒認為黃國昌是想跟柯文哲做出區別。（圖／民視新聞）





周軒諷刺寫下「不然，以黃國昌的聰明才智，怎麼會說出『AIT處長的態度跟華府落差很大』這種連深藍的人都知道不可能的話呢？」他強調「AIT就是沒有掛出大使館招牌的美國駐台大使館欸。AIT處長本質上就是美國駐台大使欸。黃國昌的意思說AIT處長的態度跟華盛頓落差很大，這是要騙誰啊？」。





比李貞秀更危險！周軒驚喊：黃國昌是台灣「最可怕未爆彈」





周軒接著再度針對黃國昌轟谷立言「介入台灣內政太深」一事發表看法，表示如果將此話的句型改成「國台辦介入台灣內政太深」、「王滬寧介入台灣內政太深」、「習近平介入台灣內政太深」，也通通適用，通通不違和，「但是黃國昌從來沒有講過這些話，卻在今天挑明了針對AIT」。

周軒認為李貞秀，其實只是法律跟台灣政府執行力的問題，但黃國昌「是台灣未來最可怕的未爆彈」。（圖／民視新聞）





正因如此，周軒認為，近日因國籍引發爭議的民眾黨立委李貞秀，其實就只是法律跟台灣政府執行力的問題，但「李貞秀的頂頭上司黃國昌，是台灣未來最可怕的未爆彈，而且引信已經快要燒到盡頭了」。













