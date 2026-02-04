黃國昌批谷立言介入內政 AIT稱尊重程序、期待立院「真誠辯論」

國防預算案遭藍白封殺，谷立言表態引發黃國昌不滿。（資料畫面）

行政院提出的「8年期1.25兆國防特別預算」近期在立法院遭到藍白聯手十度封殺，引發美方關注，美國在台協會處長谷立言先前對此預算案表示支持，卻遭民眾黨主席黃國昌在媒體專訪中點名重砲批評。黃國昌指責谷立言與華府態度有落差，「介入台灣內政太深」，甚至形容其配合行政院演戲，表現得如同台灣行政官員。

針對黃國昌的指控，AIT發言人今（4日）正式回覆《中央社》提問，發言人表示，美國政府「尊重台灣的政治程序」，並進一步指出，美方期待立法院能針對「如何支持台灣建立有效自我防衛能力」此一核心議題，進行真誠且實質的辯論。

AIT發言人特別強調，美國國務院與AIT已多次公開表達，並向台灣方面清楚說明，美方歡迎台灣宣布這筆400億美元（即新台幣1.25兆）的國防採購特別預算。聲明直接回應黃國昌關於「與華府落差」的說法，顯示美方在支持台灣提升不對稱戰力與強化防衛韌性上的立場是一致且明確的。

行政院於去年11月通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，原意在於長期且穩定地採購各類精準飛彈與無人機等設備。然而，該草案自去年12月起在程序委員會多次受阻，截至目前已被立法院藍白多數席次封殺十次，導致無法進入院會報告事項議程。





