黃國昌批谷立言介入台灣內政 行政院：「黃前立委」說法恐遭中國利用

民眾黨主席黃國昌日前批評，AIT處長谷立言介入台灣內政太深。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，中國對台灣的威脅，也包括分化台灣與友盟之間的關係，因此，「黃前立委」的說法可能會遭到利用，並影響國際社會對台灣的正確認知、混淆國際視聽，因此呼籲他的發言應該要更專業。

李慧芝今日在行政院會後記者會表示，行政院已注意到相關說法，其實已開始在中國媒體與社群平台上擴散。行政院要強調，台灣在全球安全、繁榮與穩定上，扮演非常關鍵的重要角色。

李慧芝說，包括谷立言在內，所有各國外交官在台灣都是付出熱情與專業投入外交工作。稍早，美國國務院也說明，美國國務院與AIT對於台灣加強國防自主的立場一致，因此，對於政治人物不專業且偏頗的指控，行政院感到非常遺憾。

李慧芝表示，行政院也要再次強調，中國對台灣以及印太地區的侵擾與威脅，無論強度或次數都持續增加，台灣必須與友盟國家合作，提升自主防衛能力，才是正辦。

