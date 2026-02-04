黃國昌批谷立言「介入台灣內政太深」 AIT：尊重政治程序

民眾黨主席黃國昌批評美國在台協會處長谷立言「介入台灣的內政太深了」。（鏡報林煒凱）

藍白聯手阻擋8年期1.25兆元國防特別預算，民眾黨主席黃國昌批評美國在台協會處長谷立言「介入台灣的內政太深了」。對此，美國在台協會今日表示，尊重台灣的政治程序，期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。

總統賴清德提出8年1.25兆元預算案，行政院也提案《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，孰料屢遭國民黨與民眾黨杯葛，迄今無法付委審查，而後藍白僅付委民眾黨團版本，但該版本也遭國防部提出諸多問題，坦言若強行通過恐無法執行。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）過去表態支持8年期1.25兆國防特別預算，強調自由不是免費，同時於接受《天下雜誌》專訪也談及相關事宜，說明投資自身的國防工業基礎的好處，以及強調希望與台灣合作韌性。

黃國昌昨（3日）接受《聯合報》專訪時表示，原先大家不知1.25兆元有1/3不是對美軍購，直至他訪美後揭露，賴政府才匆忙說；他轟谷立言「介入台灣的內政太深了」，谷立言的態度與華府落差很大，配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

據《中央社》報導，AIT發言人表示，尊重台灣的政治程序，期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論。同時也強調，美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，且已向台灣方面清楚說明，歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。

