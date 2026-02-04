黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌於今（4日）由民眾黨中央委員會通過徵召參選新北市長，早早開始布局的他，於立委尚未卸任時就急帶團飛往美國訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，如今他受訪瞄準台灣AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」、態度與華府有落差等批評，讓政治工作者周軒忍不住開嗆黃國昌言論是「這種連深藍的人都知道不可能」，對此AIT則回應：「尊重台灣的政治程序」，表達尊重台灣民主。





黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全說了

黃國昌對谷立言相關批評引發政治工作者周軒不滿，直言這種說法「連深藍的人都知道不可能」，質疑黃國昌刻意操作。（圖／翻攝自AIT臉書）

點名谷立言「介入內政」 黃國昌說法挨轟

美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，遭到黃國昌於《聯合報》專訪內評論其態度「與華府落差很大」、「介入台灣內政太深」，讓周軒怒發文表達不認同，認為黃國昌此舉「已經說明了很多事情了，黃國昌卸任立委之後，因為自己還有民眾黨黨主席的身分，所以意圖把民眾黨綁死在國民黨主席鄭麗文全面親共的路線上，想要跟柯文哲做出區別」，認為若不是這樣的意圖，「不然，以黃國昌的聰明才智，怎麼會說出『AIT處長的態度跟華府落差很大』這種連深藍的人都知道不可能的話呢？」他強調「AIT就是沒有掛出大使館招牌的美國駐台大使館欸。AIT處長本質上就是美國駐台大使欸。黃國昌的意思說AIT處長的態度跟華盛頓落差很大，這是要騙誰啊？」。





對此，AIT發言人回應表示「尊重台灣政治程序」，並期待立法院就國防議題進行理性與真誠的討論。（圖／翻攝自AIT臉書）

AIT回應：尊重台灣政治程序

面對黃國昌的見解，AIT發言人於今（4日）回應了，根據《中央社》報導，AIT表達「尊重台灣政治程序」，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論，強調美國國務院與AIT已多次公開向台灣說明，歡迎台灣宣布400億美元國防採購特別預算。









原文出處：黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT親回應「真實立場」全曝光

