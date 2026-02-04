黃國昌批谷立言「介入台灣內政」 AIT：已多次說明歡迎1.25兆軍購預算

民眾黨主席黃國昌近日接受專訪時，指稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深」。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌近日接受專訪時，指稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深」。對此，AIT今（4日）表示，尊重台灣政治程序，並重申美國國務院及AIT已多次表示，歡迎台灣宣布的400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防採購特別預算。

黃國昌昨接受《聯合報》專訪時，表示「谷立言態度與華府落差很大，介入台灣的內政太深了」，他更稱，谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

AIT發言人對此回應，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論。AIT發言人同時也指出，美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。

