黃國昌批賴清德獨裁 嗆青鳥正面對決 網問在哪報名？沈伯洋諷：我已報名好多年了

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白立委以人數優勢否決，行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌痛批，當賴清德總統帶頭毀憲亂政、獨裁成為事實，就是人民發出怒吼、站出來的時候，並開直播嗆聲，「青鳥如果要上來鬧，全部都歡迎」。對此，網友問「可以在哪裡報名？」，民進黨立委沈伯洋嘲諷，「我已經報名好多年了」。





卓榮泰15日拍板不副署財劃法，黃國昌當晚還開直播痛批，賴清德在立法院放一把火，把立法院給燒了，以後立法委員在立法院還有什麼意義？通過法案後，只要賴清德一個人不高興，就不公布法律，這樣的台灣還是民主國家嗎？賴清德還有臉去笑中國國家主席習近平？

廣告 廣告





黃國昌嗆聲「今天青鳥如果要上來鬧，歡迎，全部都上來，我們今天晚上把道理講清楚，你要鬧歡迎你上來鬧，我直球對決，我沒有在怕你們的」





對此，有網友在Threads發文回嗆「開放 Call in 啊，一堆人要跟你直球對決」、「不好意思，請問一個問題，黃國昌不是開放青鳥直球對決嗎？我可以在哪裡報名呢？」，沈伯洋也現身留言「我已經報名好多年了，所以可能你的號碼牌會要後面一點」，粉專「孟買春秋」也截圖轉發，嘲諷「排隊的隊伍已經繞台灣一圈了」。





網友也紛紛留言狠酸「出來戰啊！臭俗啦」、「1號應該是王義川」、「他是縮頭烏龜，老是說要辯論始終没有實現，臭俗辣」、「你們都不怕他的口水嗎？」、「超速仔不敢啦」、「不僅台灣一圈，可能是地球一圈了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高虹安貪污改判無罪 黃國昌嗆民進黨道歉 律師：憑什麼要跟偽造文書罪犯道歉？

謝幸恩遭約談 黃國昌喊「心疼到快爆炸」她諷：有把柄在謝手上 怕到快爆炸！