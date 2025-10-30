黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑反問：難道要卑躬屈膝的講話？

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席、立委黃國昌今（30）日接受接受《千秋萬事》廣播專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑在陸委會例行記者會後被問到此事時回應，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。梁文傑還說，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

陸委會下午舉行例行記者會，媒體詢問，黃國昌今日在接受廣播節目專訪時也表達「不排斥」與中國領導人習近平見面，甚至請「吃雞排」，但比較尷尬的是，自己還在大陸的黑名單上。梁文傑回應，他不確定黃國昌是不是還在黑名單上，因為每個人都會有變化，政治情勢也會有變化。

梁文傑並表示，中共已經把話講得很清楚了，未來要走「愛國者治台」模式，也就是說，所謂的「愛國者」，也就是「對中共效忠的人」，如果能見到習近平的話，那是已經認可過的，所以其實不需要太急著表態。

梁文傑在陸委會例行記者會後，媒體也詢問，黃國昌今天在廣播專訪時也批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。梁文傑則回應，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。梁文傑還說，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

梁文傑最後又特別向記者們確認，「我真的只被抱怨講話太溫和，你們不覺得嗎？」

