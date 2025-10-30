黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝？

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌今(30)日接受廣播節目專訪，表態自己不排斥與中國國家主席習近平見面，可以邀請習近平吃雞排，並表示兩岸應該保持善意的溝通跟對話，「陸委會讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。」對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，這是他第一次被批評說「放狠話」，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？」

民眾黨主席黃國昌今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示民眾黨在兩岸議題上會延續前主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」的主軸，並認為兩岸之間需要善意的溝通跟對話，「如果民進黨政府真的不溝通的話，海基會和陸委會不就廢了嗎？讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。」

對此，梁文傑表示，自己過去都被說講話太溫和、太慢條斯理，這是第一次被批評是「放狠話」，梁文傑說，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

