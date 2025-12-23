黃國昌批黨政高層關說大法官臭不可聞 赴北檢提告不法關說罪

民眾黨團總召黃國昌前往台北地檢署，對黨政高層涉關說大法官，遞出刑事告發狀提告。（圖片來源／民眾黨團）

憲法法庭在只有5位大法官出席下大復活，民眾黨團總召黃國昌今（23）日召開記者會，引用《上報》報導稱黨政高層曾與大法官蔡宗珍溝通，已涉及刑事《不法關說罪》，並前往台北地檢署遞出刑事告發狀提告。

《上報》報導稱，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」。

民眾黨立法院黨團先召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，對此提出強烈質疑，黃國昌並在會後前往北檢遞狀，呼籲應馬上進行證據保全，最起碼傳喚蔡宗貞作證，「說清楚講明白誰找妳關說？」

黃國昌在完成遞狀後強調，看檢察長王俊力何時才會動？還是看到綠色大官就不敢動？綠色的權貴關說檢察官、檢察長、法官，現在連大法官都關說，他連說兩次「膽大妄為」，他並保證這個案子一定會水落石出。

「5隻聽話鷹犬繼續幹下去就好」，請總統府、行政院說明關說

黃國昌稍早在記者會中表示，上週五憲法法庭透過非法組織，由5位司法獨夫作出無效判決，其中蔡彩貞大法官還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決。

黃國昌表示，總統賴清德早已違反《憲訴法》需要2個月內提出大法官人選名單的規定，但他沒有補提名的動機，「未來只要這5位沒有基本道德的司法獨夫繼續硬幹就好、5隻聽話鷹犬繼續幹下去就好！」

黃國昌強調，去年年底立院三讀《財劃法》，行政院今年一月提出覆議被否決，「5位綠色司法獨夫拖了一年突然跳出來說違憲，這幾個月是都在領乾薪嗎？」

「昨天看到新聞才恍然大悟，原來過去這幾個月是在關說司法。」黃國昌稱，憲法法庭違法召開，被3名大法官提出不同意見書後，側翼網軍媒體開始拚命攻擊蔡宗珍等3位大法官，抹到得意忘形不小心洩漏真相，「執政黨大喇喇關說司法，還毫不避諱寫出來。」、「總統府、行政院說清楚講明白，臭不可聞、關說司法的行為。」

蔡宗珍應維護司法獨立公開說明，萊爾校長被老柯打臉

對此總統府竟表示不回應，黃國昌接連反問「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人溝通，「這不是關說什麼是關說？」、「府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？」、「民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？」

黃國昌並舉前法務部長邱太三為富商關說逃漏稅為例，當時還沒有《不法關說罪》，因此邱才能辭職下台就脫身。

黃國昌諷刺「現在北檢看綠官就跪，只差沒舔下去，等著看綠色司法雙標到什麼程度？」蔡宗珍應維護司法獨立，公開說明是誰向妳關說。

黨團副總召張啓楷接力砲轟表示，新聞報導說關說者與大法官蔡宗珍有深交，看起來起碼是政務委員層級，已經是犯罪！張啓楷表示，請北檢傳蔡宗珍說明，向上順藤摸瓜，一切就可以真相大白。

張啓楷也諷刺表示，賴清德毀憲亂政就快眾叛親離，連民進黨總召柯建銘都出賣賴，說大罷免期間每週都跟賴總統開會報告，打臉賴清德說大罷免是由公民團體的謊言，證明了「賴清德是不折不扣的萊爾校長！」

