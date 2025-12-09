黃國昌批「中央廚餘政策」...網友打臉「地方政府能力問題」：各縣市的廚餘也要歸中央管？

農業部因應非洲豬瘟，將全面禁止廚餘養豬，家戶排出的廚餘未來不用再分生、熟廚餘，各地環保局清潔隊回收後，只做堆肥或焚化處理，堆肥會每季在「田園銀行網路平台」開放線上申領。不過，民眾黨主席黃國昌今（9日）卻為此批評「中央廚餘政策」，遭網友打臉「這是地方政府的能力問題」。

黃國昌今日在臉書發文表示，他上午去了一趟雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房，光是外場就堆放了30餘桶廚餘桶。黃國昌稱，中華民國餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信告訴他，「桃園有餐飲業者找他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安」。

黃國昌指出，小店家如此，團膳業者更頭痛，因為過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3至4個小時，幾乎沒有時間休息。

黃國昌續指，沒有辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置，「幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？」黃國昌說，有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題，且環境部提供的廚餘焚化補貼也只到年底，「以1桶廚餘200公斤計算，一天處理30桶左右的成本就增加5萬塊，環境部長 彭啟明 還預告未來廚餘處理費可能高達兩倍以上，每公噸上看8000元，成本大幅增加之下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子」。

黃國昌表示，這不只是養豬戶的問題、不只是團膳業者的壓力，全台餐飲業的清運處理加上焚燒成本不斷疊加下，恐怕又要引爆一波民生漲價潮。他宣稱，已經指示台灣民眾黨立法院黨團立刻發文，「請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的處理流程與配套措施，盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處，坐下來好好解決研議，千萬不要瘦了學童、肥了通膨」。

不過，網友在看見這篇貼文後，紛紛留言打臉，「找你解決問題簡直是請鬼提藥單」「所以現在各縣市的廚餘也要歸中央管？」「配套不良，恐導致凱X國際獲利不足」「黃主席真的很棒，一直幫助大家動腦：現在都忍不住在想這樣的文章，到底是不是圖利到了哪些廠商？」「把經費砍掉，就不用擔心配套問題啦」「先刪預算再來假仙」。

