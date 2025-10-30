黃國昌批「只會講幹話」 梁文傑：難道應該卑躬屈膝講話嗎？

陸委會副主委暨發言人梁文傑。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 針對民眾黨主席、立委黃國昌批評，陸委會只會開記者會，讓副主委暨發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。梁文傑今（30）天回應，他常被抱怨講話太溫和，這還是第一次被說放狠話，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎」？

梁文傑在陸委會例行記者會後被問到此事，他說，自己常被抱怨講話太溫和、慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。

梁文傑回應，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

廣告 廣告

雖然梁文傑強調自己只被說過「講話太溫和」，但不少網友都認為他的發言風格犀利，甚至還有網友替他成立了粉絲團，追蹤數約1.3萬。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

華碩陸配員工錢麗「染紅」遭取消戶籍 陸委會：留台原因未消滅 訴願中

中選會委員難產！民眾黨曝政院來電徵詢人選 公開向社會徵才