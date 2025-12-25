黃國昌批「少子女化辦公室」未成立 李慧芝駁：好孕3方案待總預算通過

行政院發言人李慧芝。資料照。李政龍攝



國民黨與民眾黨今（12/25）日共同召開記者會宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，民眾黨立委黃國昌在會中聲稱，他曾向衛福部索取「少子女化的辦公室」，當時卻得到「根本從沒成立過」的回應。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院已經核定2026年「好孕3方案」，就待總預算通過。

黃國昌今日於記者會中表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部卻說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過。」

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝回應，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔（2018）年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。

李慧芝表示，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施，而目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境。

另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

李慧芝強調，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

更多太報報導

藍白推「台灣未來帳戶」12歲以下每人先存5萬 衛福部：應優先照顧弱勢

台日共通點再＋1 首任體育廳長也是奧運金牌

瀧波宏文會晤卓榮泰 揭台人戶籍正名心聲：妻被登記為中國「亂七八糟」