黃國昌批「硬拗」少子女化辦公室存在 石崇良：已轉型到行政院層級

衛福部長石崇良昨（7）日於立院接受民眾黨立委黃國昌質詢時，坦言「確實沒有成立少子女化對策辦公室」，但下午卻發聲明稱政策層級及整體策略已納入中央規劃，將持續配合行政院政策方向，遭質疑改口，對此，黃國昌批評石崇良硬拗。石崇良今（8）日上午受訪時再度回應，106年衛福部有過任務性的編組，在「隔年」就轉型提高到行政院的層級。

石崇良上午出席衛環委員會排審人工生殖法修正草案，會前接受媒體聯訪，針對到底有沒有設置少子女化辦公室？立委黃國昌認為，昨（7）日衛福部長講出實話，事後又拍影片自清，是繼續硬拗。

對此，石崇良表示，少子化的對策討論都需要跨司署、跨部會，大家共同合作延伸跟努力。106年期間為了提出衛福部相關對有設立任務性編組進行討論，隔年對策提高到行政院的層級之後，就已經轉型，配合行政院相關會議或者對策計畫的擬定來搭配。

