黃國昌批AIT谷立言介入台灣內政 行政院：黃前立委發言應專業謹慎

針對民眾黨主席黃國昌批評美國在台協會（AIT）處長谷立言介入台灣內政，行政院發言人李慧芝今天（5日）表示，「黃前立委發言應專業謹慎」。（圖／行政院提供）

美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，民眾黨主席黃國昌昨受訪時批評，「谷立言介入台灣內政太深了」，引發熱議。對此，行政院發言人李慧芝今天（5日）表示，針對部分政治人物提出不專業且偏頗的指控，行政院深感遺憾，「黃前立委發言時應專業謹慎」。

藍白頻阻擋政院提出的1.25兆國防特別預算，黃國昌日前接受專訪批評，谷立言態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。AIT則回應，尊重台灣政治程序，並期待立院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠辯論。

對此，李慧芝今天主持行政院會會後記者會時表示，政院已注意到相關說法，且發現部分論述已開始在中國媒體與社群平台上擴散。行政院必須嚴正強調，台灣在全球安全、繁榮與穩定上，扮演著關鍵且不可或缺的重要角色。

李慧芝指出，包括谷立言在內，所有派駐台灣的各國外交官，都是基於專業與熱忱，依法從事正常的外交工作。美國務院稍早也已公開說明，美國務院與AIT對台灣應持續強化國防自主的立場是一致的。

李慧芝說，針對部分政治人物提出不專業且偏頗的指控，行政院深感遺憾，當前中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，無論在強度或頻率上，皆持續升高。台灣必須與理念相近的友盟國家密切合作，強化自主防衛能力，這才是正當且必要的方向。

李慧芝強調，中國對台灣的威脅，除了軍事與灰色地帶行動外，也包括企圖分化台灣與友盟國家之間的關係，黃前立委的相關發言若遭刻意操作或利用，恐將影響國際社會對台灣的正確認知，甚至混淆國際視聽，「他在對外發言時，應本於事實，保持專業與審慎」。



