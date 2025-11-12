黃國昌找尋國民黨二軌溝通平台？律師：鄭麗文上台後，那些人開始尷尬了

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，黨內雜音不斷。林智群律師今（12）天就說，鄭麗文上台後，國民黨那些人開始尷尬了。

林智群律師說，鄭麗文上台後，國民黨那些人開始尷尬了。（圖／翻攝畫面）

他指出，國民黨從上到下，大部份人都是「假統一」，反正有民進黨扮黑臉，阻止統一，他們裝模作樣假裝支持統一，順便在中國拿一點統一紅利，不好嗎？

林智群律師直言，共產黨不是白癡，被蹭久了，終於醒過來了，既然代理人（加盟店）不好用，就把它改成「直營店」，派店長過去。現在鄭麗文要搞真統一，那些人臉上都是三條線。

廣告 廣告

另外，國民黨戰鬥藍發起人趙少康日前貼出他跟民眾黨主席黃國昌便當會的照片也引發諸多遐想，因為雖然高喊要藍白合，但鄭麗文上任後至今都未跟黃國昌見面，對於趙少康、黃國昌的會面，政治工作者周軒就認為，黃國昌已經開始找尋國民黨的「二軌溝通平台」了。

「啊，其實是趙少康看準鄭麗文不斷出包，覺得自己又有戲了」，但周軒也說，小心啊，老趙，不要飲鳩止渴啊。

更多三立新聞網報導

鄭麗文追思共諜惹議稱不知情 採通曝光打臉：明載紀念吳石

國民黨債台高築險裁撤駐美代表處？鄭麗文駁「不符實」：從未想精簡人事

呂家愷護航鄭麗文「祭典有什麼不好？」簡舒培當場酸：你明年要不要跟去

民進黨點名韓國瑜鄭麗文 要站民主自由陣線還是應和中國

