黃國昌承認帶走國防機密反批沈伯洋抹黑 民進黨：低級到一個程度

沈伯洋還原黃國昌帶走國防機密的過程，吳崢批黃低級。

[Newtalk新聞] 賴政府提出 8 年規模達 1.25 兆元國防特別條例，國防部長顧立雄今（19）日赴立法院外交及國防委員會以秘密會議形式報告。民進黨立委沈伯洋爆料，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出去，幸好後來追回。黃承認有帶走資料，但也批評沈抹黑。對此，民進黨發言人吳崢表示，這些人已經低級到一個程度，只要被質疑做得不對的地方，即便沒錯也說是抹黑。

黃國昌透過臉書發文說，他準備一堆資料，但只能問 5 分鐘，這場會議，顯然就是「過水」。他坦承，他離開會議室時，發現手上不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到 30 秒。他批評，沈伯洋還在刻意抹黑，真的省省吧。

吳崢今中午主持民進黨直播節目《午青LIVE》，並邀請沈伯洋還原當時狀況。沈說，立法院很常開機密會議，但立委會不斷進出，一旦進出會議就要暫停。因此，常常有立委進來後不知道前面講了什麼，會議主席就要重新講一次哪些內容要注意。

沈伯洋指出，國防部機密報告結束後，許多藍白立委就離開，而黃國昌則是等到自己質詢才進來，因此召委王定宇就等到黃質詢完，要再講一次哪些內容一定不能說。不過，他說，黃質詢後一直往後走，王就很尷尬，只好說「不然邊走邊聽」，結果還沒聽完黃就走出去。

沈伯洋繼續還原，過了一陣子發現黃國昌帶走機密資料，立委林楚茵有瞄到，國防部官員也說沒有在桌上，因此會議立刻暫停，王定宇要求趕快追回來。他說，他發文只是陳述事實，沒有說黃洩密，也沒說黃犯法，現在連陳述事實都被說是抹黑，真的有點過分。另對於黃說會議「過水」，沈則批，黃的質詢內容才是乏善可陳，有夠差勁。

吳崢直言，抹黑在哪裡呢？也沒說黃國昌受中共指示，也沒說有任務在身，就是客觀講述黃的行為，且黃自己也承認有這個行為，哪有抹黑呢？他痛批，這些人已經低級到一個程度，只要被質疑做得不對的地方，即便沒錯也說是抹黑。

吳崢也說，黃國昌如果真的關心這個議題，自己質詢完後可以聽別人問什麼，可能問出關鍵資訊，官員也有可能回答。他並說，黃不是外交及國防委員會的立委，本來質詢時間就會短一點，但如果真的有心，也可以要求問第二輪，自己問完五分鐘就離開，「在我看來，他才是來過水的」。

沈伯洋表示，以往機密會議大家不太質詢，理由很間單，因為能問的東西只限於跟機密有關；此外，過往有些人在鏡頭上非常犀利、聲音特別大，到了機密會議就都不見了，因為沒有鏡頭，「我想說，這是我認識的人嗎？」

沈伯洋說，之前關稅機密會議的時候，國民黨不肯進來，因為沒有表演舞台；此外，機密會議一直提醒哪個不能講，如果坐在那邊一直聽，等同知道了，講出去就是洩密，但如果沒聽的話，在外面胡說八道就可以躲過，像是之前就有人沒簽保密協定，他覺得這非常糟糕。

沈伯洋表示，這次機密會議是國防部想要釋出善意，讓在野黨了解，國防的軍購、軍力加強要做什麼事情，程序上應該讓條例付委，才會開這個會議，但說真的，在野黨立委根本沒那個心想聽，根本沒有那個心。他說，除了國民黨立委陳永康坐著以外，其他人可能只待五分鐘、十分鐘，不然就是只有質詢的時候才進來。

沈伯洋指出，看完資料後，這些東西對台灣非常重要，很多時機是稍縱即逝，就算最後付委，或是在野黨自提版本，時間都被拖過了。他說，在野黨要怎麼自提版本？在野也沒有到世界各國跟別人談武器，也不知道細節，也不是軍方的人，請問立委怎麼軍購？怎麼編預算？他批，在野黨做的事情就是立委自己去軍購、自己審預算，那這個國家就選 50 名立委就好，要其他人做什麼？在野現在就是在玩文字遊戲，欺負大家對國防、軍購不了解。

