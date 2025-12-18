黃國昌把卓榮泰送監察院彈劾！作家看傻：你不是說要廢監察院？

記者李鴻典／台北報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲變更今（18）日議程，邀府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。民進黨立委吳思瑤說，不是說監察院無用，要廢監察院，現在為了報復行政院，惱羞成怒，就求救於監察院了？！監察院一下死一下活，一下無用一下有用，現在更成了讓藍白洩憤報復的浮木，只能說，藍白沒招了。

民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

臨時提案內容提到，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制。

為捍衛民主憲政，爰建請做成決議，對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。另針對卓榮泰院長拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長。

吳思瑤對此表示，原來藍白密會的結果，是今天司法法制委員會由黃國昌突襲提案，將卓榮泰院長移送監察院彈劾。

她質疑，不是說監察院無用，要廢監察院，現在為了報復行政院，惱羞成怒，就求救於監察院了？！監察院一下死一下活，一下無用一下有用，現在更成了讓藍白洩憤報復的浮木，只能說，藍白沒招了。

作家謝知橋則在臉書發文寫下，「黃國昌：廢除監察院！」、「也是黃國昌：把卓榮泰送監察院彈劾！」，他打上三個？？？平常說監察院沒用要廢掉，結果自己想用的時候就拿出來用，「連這個都可以包牌，真了不起」。

