黃國昌把國防機密資料帶出會議室 沈伯洋還原事發經過

立法院今天進行國防特別預算機密會議，民眾黨主席、立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室。（鏡報林煒凱攝）

立法院今（19）日進行國防特別預算機密會議，民眾黨主席、立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室，後來被迅速追回，民進黨立委沈伯洋還原當時事發經過，王定宇召委還在宣告，有哪些事情要注意不能洩漏等，黃國昌就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程」。

軍事國防因牽涉國家機密安全等問題，許多重要資料只有立委等人才能查看。立法院今天進行國防特別預算機密會議時，召委王定宇正要宣告，有哪些事情要注意不能洩漏，沒想到黃國昌就一直往門口要走出去，後來還將機密資料一度帶出會議室，所幸有人迅速追回。

廣告 廣告

沈伯洋剛剛於臉書po文，還原事發經過，指黃國昌質詢完，就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程」，當時正在宣告的王定宇無奈說道，「那黃委員你邊往門口走 邊聽我講好了」。隨後黃國昌就走出機密會議室，把機密資料也帶出去了，後來幸好有人迅速將其追回。

更多鏡週刊報導

台美關稅15%確定！館長3句話嗆賴清德反被酸爆 網：大型翻車現場？

女從美返台感染「超級真菌」！皮膚壞死、切腳趾 發病10月才解除隔離

梁云菲誤診多年！自曝子宮已切除 反問：是個不完整的女人？