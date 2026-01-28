黃國昌把軍購當市場買菜？吳崑玉嗆亂搞：傷害國家很重

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立院黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限新台幣4000億元，採1年1期方式編列，引發各界質疑。時事評論員吳崑玉說，國防預算不是這樣亂搞的，民眾黨主席黃國昌此舉傷害國家很重。

吳崑玉27日在節目上表示，買軍購不是菜市場買菜，這都是要一次買齊，哪有分年給它買的，照黃國昌的方式買，就會形成不了戰力，黃掐頭去尾，黃的邏輯就跟市場買菜一樣，國防部才會說窒礙難行。

吳崑玉直言，坦白講，1.25兆的國防預算，國防部、國安單位與美國國防部（戰爭部）及相關單位都經過討論，所以是先有預算的概念，才會送條例，走合法性的程序，難道是黃國昌去美國3天不洗澡就可以換3箱飛彈出來？黃乾脆一年不洗澡，換360箱回來好了。

吳崑玉認為，國防預算真的不是這樣搞的，也不是這樣亂的，黃國昌、民眾黨現在這樣處理，其實是傷害國家很重，若把原本的經費都砍掉，請問國防部未來要怎麼作業？就像台灣之所以要成立自己的無人機國家隊，那並不是要耍帥，而是因為戰爭的時候，台灣必須要有自己供應彈藥的方式。

