黃國昌抵達華府畫面曝光 將與美方5部門實體會議：民眾黨要負責撐起國家

民眾黨主席黃國昌與民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇、不分區立委提名人王安祥11日啟程訪美。民眾黨今（12）日晚間釋出影片表示，訪團於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，10點開始將與美方5個部門進行實體會議。

陳智菡在影片中表示，一行人5時40分抵達華盛頓，一路上馬不停蹄都沒有休息，經過兩段轉機到了華盛頓。黃國昌說，在機上已經把準備好的資料再閱讀一次，把很多重要的事情從頭到尾再想了一遍。

黃國昌表示，這段旅程準備了很長一段時間，感謝雙方不斷協調出可以的時間，重要的事情是，台灣目前處於一個內外交相迫的狀態，賴政府在面對這個狀態的時候，不是想著要怎麼樣解決問題、帶領這個國家前進，反而把絕大多數的時間拿來鬥爭在野黨。民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，面對這樣的環境，當執政者擺爛的時候，民眾黨要負責撐起這個國家。

對於出訪遭批評，黃國昌說，如果是一般的鄉民講就算了，但如果是執政黨講的，老實說真的讓人感到悲哀，重要的事情不做，一天到晚在想的就是鬥臭在野黨，讓人看了很難過。

