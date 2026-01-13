黃國昌抵達華府畫面曝 將與美方五部門實體會議

民眾黨主席黃國昌。（圖／東森新聞）





民眾黨主席黃國昌率團閃電訪問美國。昨天晚間釋出最新影片，訪團抵達華盛頓，一行人預計將和美方5個部門，就國防軍購以及關稅等議題，進行會議。

民眾黨主席黃國昌：「台灣民眾黨永遠把國家利益，放在政黨利益之上，當執政者擺爛的時候，我們要負責撐起這個國家。」

民眾黨主席黃國昌率團閃電訪美，抵達華府後隨即展開拜會行程，不過黃國昌出訪時機，遭民進黨抨擊應該要待在立院開會審預算，而非將國家外交當畢業旅行。

民眾黨主席黃國昌：「台灣目前處於一個內外交相迫的狀態，賴清德政府在面對這個狀態的時候，不是想著要怎麼解決問題，反而把絕大多數的時間，拿來鬥爭在野黨。」

據了解黃國昌一行人，可能將與國防部、商務部AIT總部等，共計約五個美方部門就國防軍購關稅等議題，面對面會談14號返國後，將會把此行成果公開報告，黃國昌此行是為個人還是國家外交利益再掀論戰。

