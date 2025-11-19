黃國昌拋兩黨智庫對接 鄭麗文允諾了

▲國民黨主席鄭麗文說，未來平台可以結合台灣越多人越好。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在今（19）日下午3時會面。在對談環節中，黃國昌拋出要兩黨智庫對接，鄭麗文也回應，「未來平台可以結合台灣越多人越好」，也透露自己這兩天才剛跟前內政部長李鴻源討論這個話題，希望他幫忙組成相關團隊，對於具體區域，甚至地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，有專業前輩也是讓台灣年輕人大展身手的平台。

鄭麗文、黃國昌在今天下午進行公開會面，雙方會先致贈禮物，之後分別談論四大主軸，分別為「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲，地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。

廣告 廣告

鄭麗文：未來積極智庫對接 已經找李鴻源幫忙

鄭麗文說，沒想到有這麼高度的默契，黃國昌講到心中最想講的，不管是提到的黨外在野大聯盟，到今天合作，希望未來平台可以結合台灣越多人越好，各行各業、各種專業。智庫平台本來就是要發揮這樣的功能，希望納入各種不同專業，包括現在智庫要找到過去國民黨非常多執政經驗的優秀技術官僚，在不同領域都有豐沛經驗，學者、專業團體、公營團體，這是非常好的平台，重要政策不只要專家，不能閉門造車，這是她心目中很重要的。

鄭麗文也提及，在選主席時提過，要組影子內閣，原型就是來自內閣制國家，但台灣跟內閣制又不同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台具體有利政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭。

鄭麗文也說，面對明年地方選舉，更要對地方治理，找到台灣競爭力，跟未來轉型升級的規劃目標，「我也可以稍微透露一下，我其實這兩天才剛跟李鴻源部長就是討論這個話題，希望他幫忙組成相關團隊，對於具體區域甚至地方政府提到的政策或是建設，提出願景跟藍圖，這中間不只結合各種領域，有專業前輩也是讓台灣年輕人大展身手的平台！」

鄭麗文提出，非常感謝黃國昌提出想法，未來積極做這個事情，在智庫層面上對接，對大家急待要解決的問題、困境，這次選主席的過程中接到很多產業界、中小企業憂心匆匆壓力非常大，執政黨又不務正業，真的非常需要國會力量，幫他們點一盞明燈，看到未來希望，今天再次感謝黃國昌。

黃國昌：柯文哲講了三個關鍵詞彙「主流民意、國家正義、人民安全」

黃國昌則說，來這場會面以前，有跟前民眾黨主席柯文哲談過，我們的溝通時刻都在進行，在面對接下來合作當中，什麼是最重要的？不是台灣民眾黨的得失，而是台灣人民的得失，「主席跟我講三個關鍵詞彙，主流民意、國家正義、人民安全，這是我們接下來繼續往前進非常重要的指標。」

黃國昌說，我們跟中國國民黨有不同的過去，我們身處相同的現在，此刻我們要共同思考怎麼樣面對共同未來，是讓台灣人民看到未來，看到光的未來，這也是為什麼今天我們用一盞燈，期許我們自己跟中國國民黨的朋友攜手合作，一起努力，為台灣、為人民、為共同未來點亮一盞燈。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭黃會登場！鄭麗文喊「1+1＞2」 黃國昌：兩黨競爭絕非零和賽局

將和黃國昌首次會面 鄭麗文：配合明年大選加快藍白合作

形容藍白合像法國半總統制 鄭麗文：民進黨執政後拒絕與在野溝通