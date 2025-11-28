黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展備受關注；對此，政治評論員吳崑玉今（20）日在《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，柯文哲的意思很簡單，就是告訴大家「民眾黨是我柯家私產！」他也直言，所有人都看出來，黃國昌如果得到新北市副市長，就會馬上拋棄民眾黨。

吳崑玉指出，柯文哲就是要回來了，他的意思很簡單，就是重新告訴大家，「民眾黨是我柯家私產，黃國昌就是長工、管家！」主持人康仁俊疑問，最近大家突然開始感謝黃國昌，但他還是黨主席，這樣相互感謝，通常是出現在離開職位的場合；吳崑玉則說，柯文哲現在就是要安撫黃國昌，不讓他離開，要走還要等三個月。

吳崑玉表示，因為所有從事政治的人都看得出來，在鄭黃會時，黃國昌就是跟鄭麗文求官，什麼叫做「民眾黨有幾席不重要」、「我願賭服輸，可以加入輔選團隊」，這就是要副市長的位置，如果黃國昌得到副市長，他就會馬上拋棄民眾黨。

康仁俊說到，陳佩琪用很大的篇幅感謝黃國昌，柯文哲又說「兩個太陽也很好，因為怕不夠熱」，就是認為黃國昌弄不起來，黃的尷尬在於他連回嘴都不行，包括立院民眾黨團主任陳智菡的說法，先要求國民黨每一區都要禮讓，但又嗆民眾黨不讓新竹市；吳崑玉則說，柯文哲等一審判決後就活過來了，因為判決結果不重要，之後就是慢慢打官司，他只需要黃國昌再撐三個月。

康仁俊表示，柯文哲只要沒有司法定讞、被關進去，這些都是阿北的舞台，黃國昌與鄭麗文談出來的結果，與柯侯六點協議相同，但黃的版本不能被民眾黨戰狼所接受，就是因為他們是靠不服輸才走到今天，怎麼可能願賭服輸；吳崑玉認為，陳智菡就是聽柯文哲的，她就是最好的指標，黃國昌有舞台的地方叫總召，但柯卻不讓他做，黃心裡當然氣，所以才要賭一把。

