黃國昌拋白版「國防特別條例」！4關鍵卓冠廷酸：丟人

台灣軍購特別條例草案屢遭在野陣營阻擋，截至今（27）日已達10次之多。民眾黨甚至在昨（26）日自提版本，卻遭到外界批判「毫無專業」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在臉書撰文批評，點出民眾黨版國防特別條例，就是「丟人現眼」。





卓冠廷指出，民眾黨版國防特別條例，就是「丟人現眼」。他也列出4點質疑，稱該版本實在太過荒謬。他表示，民眾黨版本的第一條「聯合作戰效能」寫成「聯合作效能」；第四條「反裝甲型無人機」寫成「反甲型無人機」，他痛批白營用抄的還可以漏字。此外，卓冠廷稱昨（26）日記者會，把美國軍備能罵的都罵了，但還是把美國開的全編了，不只是品相，連數量、金額都跟美國去年公布的對台軍售一模一樣。

黃國昌拋出自家版本的國防特別預算條例，遭綠批評不專業。（圖／民視新聞資料照）





至於民眾黨主席、立委黃國昌在記者會上喊「立法的時候就綁定特定的廠商，那是一件很奇怪的事」。卓冠廷反質疑對方，並說：「政院版是有寫哪家廠商嗎？你自己把海馬斯、M109、標槍飛彈都寫出來了，你有可能不跟洛克希德馬丁、雷神、貝宜系統買嗎？」

國防部指出，若真通過民眾黨版國防特別條例將會完全無法執行，甚至可能會衍生後遺症。（圖／民視新聞資料照）





最後他大酸，如果黃國昌有認真參加上上週的機密會議，那他就會知道除了美國已經公告3000多億軍備項目，還有很大一部分是美方基於互信還不能公開的項目，黃國昌卻裝作沒這回事。這版本把關鍵的戰略預算砍掉，只留下已公告項目，甚至連文字都錯誤百出。

