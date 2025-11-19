黃國昌拋藍白智庫對接 鄭麗文喊有默契：已請李鴻源組隊

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（11/19）下午舉行「以行動顧台灣 主席高峰會談」，這是鄭麗文上任黨主席後，兩人首度正式會晤。黃國昌在發言時拋出藍白智庫對接的想法，鄭麗文馬上正面回應，並透露已找內政部前部長李鴻源組成相關團隊。

黃國昌首先說，民眾黨、國民黨有不同的過去、不同的背景、不同的政策，但是這不會阻礙藍白兩黨合作，為了國家、為了人民、為了心心念念的這塊土地，兩黨會共同合作。他強調，在民主政治之下，政黨一定會有競爭，但是這個競爭不需要惡言相向、你死我活，而且能帶給這個國家更良性的進步。

廣告 廣告

黃國昌表示，藍白繼續往前邁進的過程中，雙方一定會用政策、願景、理念，當作雙方繼續邁進的堅強基礎，就像他一開始送給鄭麗文的鎢絲燈，底座是堅若磐石的水泥座，代表在堅固的基礎上，進一步構築未來合作的藍圖。

黃國昌說，對於2026地方選舉，民眾黨一定會用最大的誠意、最好的方式選出最強團隊，因為他相信台灣的每個人民都值得擁用這最強的團隊，帶給每一個地方最好的地方自理，讓人民過最好的生活。

黃國昌接著提到，當民進黨還在用口號、用意識形態治國的時候，在野黨早就捲起衣袖準備未來，接下來他會責成黨內

智庫向國民黨政策會智庫請益，為兩黨合作跨出第一步。他隨後向鄭麗文喊話，如果鄭首肯的話，兩黨智庫就可以正式對接，針對具體政策開始溝通，討論哪裡一樣、哪裡不一樣、能不能推共同版本等，就像在立法院合作一樣，向人民展現行動力。

鄭麗文在發言時立即正面回應，並透露已找內政部前部長李鴻源組成相關團隊，對於具體區域，甚至地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，有專業前輩，也是讓台灣年輕人大展身手的平台。

更多太報報導

分析／黃國昌藉「鄭黃會」劍指新北 鄭麗文委曲可以求全？

「在野黨要扛起執政黨的責任」 鄭麗文：藍白要1加1大於2讓台灣人民成贏家

「鄭黃會」登場！鄭麗文送藍白鵲陶盤 黃國昌贈鎢絲燈盼「為台灣點亮一盞燈」