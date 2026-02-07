黃國昌拋都更三箭卓冠廷稱新北已在做 陳世軒酸：綠議員成侯市府發言人？

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨新北市長參選人、主席黃國昌昨（6）日發表政見，拋出都更快速效率三新箭，民進黨新北市議員卓冠廷稱，直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已。黃國昌今天被問及此事，表示民眾黨在意的是新北市需要改變的現況。看到的是民眾的痛苦，而民進黨的議員，甚至是民進黨的發言人，他們急著噴政治口水，看不到市民朋友真正需要。他想卓冠廷議員他只要回答一件事情。對於新北現在都更的速度他滿意嗎？

廣告 廣告

新北市議員陳世軒（左二）酸卓冠廷，成侯市府發言人？（圖／方炳超攝）

黃國昌說，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，而民進黨的議員，甚至是民進黨的發言人，他們急著噴政治口水，看不到市民朋友真正需要。他想卓冠廷議員他只要回答一件事情。對於新北現在都更的速度他滿意嗎？對於新北現在都更的處理他滿意嗎？如果覺得很滿意的，那卓顯然離真正新北市民的距離非常非常的遙遠。

新北市議員陳世軒也說，民進黨議員昨天在黃國昌提出了所謂的都更三箭的政見以後，鋪天蓋地的很緊張的瘋狂做攻擊，論調都是一個，就是這些我們都已經在做了，「請問一下，現在是所有民進黨議員變成了侯市府的發言人嗎？在立場上其實是蠻奇怪的。」

陳世軒酸，所以為了攻擊黃國昌，他們也不惜去當侯友宜的發言人，而且如同剛剛黃國昌所說，難道他們認為現在新北市的都更夠快了嗎？他昨天提到了海砂屋，民進黨議員也是一樣，稱現在的制度海砂屋已經做得很好了，「不好意思，半年前去年6月就在新莊，就是因為海砂屋造成天花板的剝落，砸到了兩個小朋友，這件事情到今天還在處理，所以這些現況都是每天發生新北市民的日常生活當中」。

陳世軒說，這些民進黨的民意代表為了要去做政治的攻擊，可以無視這些現況，然後不惜去當侯市府的發言人？所以對他來講，他昨天是有點錯亂，到底他們的角色跟立場到底是什麼。



更多FTNN新聞網報導

美提3武器發價書效期至3月15日 黃國昌：品項也都在民眾黨所提條例中

子弟兵周曉芸初選爆冷落敗 黃國昌坦言有點驚訝：為昭公信就照制度走

首場政見記者會拚都更！黃國昌：目標100天內發照 必要時公權力介入代拆

