黃國昌拋都更三箭惹議 蘇巧慧回應了

▲對於黃國昌都更政見惹議，蘇巧慧表示，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌昨日拋出「都更新三箭」，遭不少綠營議員批評，多數為新北市府正在進行，只是重新包裝上架，卓冠廷更嘲諷「離地到不行的政見，難怪人家會覺得你選假的」。對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

對於黃國昌拋出都更政見惹議，蘇巧慧回應，大家能夠互相提出這些政見，來爭取市民的認同都是好事，那大家在提出的同時就可以看得出來，自己所提的政見是比對了中央和地方政策，經過仔細的試算、比對資料之後才負責任的提出。

廣告 廣告

蘇巧慧說，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

白營評「弱雞變母雞」 蘇巧慧：每個候選人有自己的價值跟特質

都更政見遭酸建商女婿 黃國昌反嗆：蘇貞昌騙神沒叫蘇巧慧別拜廟

黃國昌批政見「透支未來」 蘇巧慧：我最擅長解決困難