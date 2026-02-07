黃國昌拋都更政見 卓冠廷稱新北已在做 陳世軒酸：綠議員成侯市府發言人？

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（6）日提出首波政見「都更三新箭」，強調送案就列管，百日內完成審議核定與核發建築執照；同時，市府將主動介入整合與容積透明平台等政策。然而，這一政見一出，隨即遭新北議會民進黨團批評，指出建照平行預審、容積試算系統等政策新北市已運作多年，政見內容如舊案再貼標毫無新意，對市民實質幫助有限。對此，黃國昌今（7）日與新北市議員陳世軒於新莊宏泰市場掃街活動時受訪表示，民進黨的議員甚至是發言人只急著噴政治口水，看不到市民朋友真正的需要。

黃國昌指出，新北市議員卓冠廷只需回答一件事情，對於新北現在都更的速度，他滿意嗎？對於新北現在都更的處理，他滿意嗎？如果他都覺得很滿意，那他顯然才是真正離新北市民的距離非常非常的遙遠。

陳世軒則表示，自「都更三新箭」政策提出後，民進黨議員展開鋪天蓋地的攻擊，他們的論調都是「這些政策早就有了」。陳世軒質疑，現在是所有民進黨議員變成了侯市府的發言人嗎？在立場上其實是滿奇怪的，為了攻擊黃國昌，不惜去當市長侯友宜的發言人。

陳世軒指出，如同剛剛黃國昌所說的，難道民進黨議員認為現在新北市的都更夠快了嗎？並表示，以昨日提到的海砂屋來說，民進黨議員也是「哇，我們現在的制度，海砂屋已經做得很好了。」陳世軒指出，但去年6月就在新莊，就因為海砂屋造成天花板剝落砸到2個小朋友，這件事到今天還在處理。

陳世軒批判，這些狀況每天發生在新北市民的日常生活，這些民進黨的民意代表為了要做政治攻擊，可以無視這些現況，然後不惜去當侯市府的發言人，質疑「到底他們的角色跟立場到底是什麼？」

