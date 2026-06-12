黃國昌拒挺陳永興還嗆「監院廢物機關」 媒體人怒轟：不折不扣背骨仔

政治中心／陳菀妤報導

昨（11）日總統府公布醫界大老陳永興被提名為監察院長，同時公布29名監察委員提名名單。民眾黨黨主席黃國昌竟表示「絕不會同意民進黨所提的監委」，並聲稱「監察院已經淪為『酬庸院與打手院』的廢物機關」，還放話要把監院預算刪除。媒體人詹凌瑀大酸黃國昌對陳永興醫師的嘴臉「是個不折不扣的背骨仔」。

詹凌瑀今（12）日在臉書發文，大酸黃國昌「這位總是自詡向光前行的政治人物，說穿了，其實一輩子都是個不折不扣的背骨仔」，她指出，陳永興醫師過去對黃國昌多次相挺，絕對是一名對黃國昌有恩的前輩，但如今陳醫師被提名為監察院長，黃國昌不僅沒有任何支持，還開嗆監察院是廢物機關，把昔日恩人當作免洗筷的態度，太過諷刺又可笑。

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詹凌瑀也提到，曾經對黃國昌有恩的人，大多都被他拋在腦後無情踐踏，當年極力禮讓並幫助他的民進黨、與他在街頭並肩作戰的時代力量戰友、過去那些曾經出錢出力、力挺他的獨派金主與長輩，如今只要不符合他的政治利益，照樣被他踩在腳下當成個人表演的墊腳石。無一不是如此。

詹凌瑀直言，一個整天高喊理念與正義的人，卻連基本做人的道理都丟進了垃圾桶，把背叛當成了習慣，詹凌瑀進一步分析指出，黃國昌的眼中從來就沒有理念，有的只是自己的政治算計，「今天你對他來說有價值，他就願意跟你站在一起拍照；明天你擋到他的算計，你就是他口中的廢物」。詹凌瑀也大嗆，黃國昌的書名寫著向光前行，在她看來是「黃國昌永遠向著鎂光燈前行」，然後把所有拉過他一把的人，全部冷血地推入黑暗裡而已。

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