黃國昌拚新北！ 競總開幕讚「侯友宜政見落實高」

選戰要聞！柯文哲、趙少康破天荒同台！全為了黃國昌進軍新北市長選戰。只是競選總部成立背後，根據《EBC東森新聞》最新數據，黃國昌對上蘇巧慧，支持度竟然大幅落後13.5個百分點！藍白合真的能1加1大於2？黃國昌這句兩邊和大於第三邊，引發政壇熱議。

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即成立新北市長競選總部，除了前主席柯文哲，資深媒體人趙少康也前來站台。只是《EBC東森新聞》委託雨晴所做的新北市長民調中，如果藍白共推李四川，將可贏蘇巧慧8個百分點，如果由黃國昌出線，則是蘇巧慧贏13.5個百分點，黃國昌被問到這件事情，表示會在各自努力下，讓兩邊和大於第三邊。

民眾黨主席黃國昌：「新北市長黃國昌，讓新北更有型。」

民眾黨主席黃國昌卸任立委後的下一步，隨即投入新北市長選戰，新莊區競選總部成立，不只前主席柯文哲出席，還有資深媒體人趙少康也來捧場。民眾黨前主席柯文哲：「你們要是看到，他剛才的那些照片，其實我內心裡面，已經羨慕到忌妒的程度了。」

資深媒體人趙少康：「舊曆年前會決定人選，你如果問我，我認為國民黨就是李四川啦，國昌兄未來兩個月，可以好好拚好好地衝。」

黃國昌搶當侯友宜接班人，對未來藍營市長人選，也有話要說。民眾黨主席黃國昌：「我可以負責任的跟各位市民報告，侯友宜市長在他任內，只要是新北市，自己可以完成的事情，他的政見落實率嚇人的高，李四川副市長，彼此之間的競合，把這過程當成是一個台灣，民主活力健康的展現。

不過，《EBC東森新聞》委託雨晴，新北市長民調中，如果藍白共推李四川，將可大贏蘇巧慧8個百分點，如果由黃國昌出線，蘇巧慧則大贏13.5個百分點。民眾黨主席黃國昌：「三角形的兩邊和，一定大於第三邊。」

國民黨人選未定，市黨部原規劃北市副市長李四川、新北市副市長劉和然一月底前見面協調，但李劉兩人沒見到面，雖然黨部強調，農曆年前一定會確認人選，但蘇巧慧民調逐漸趕上，藍營基層壓力不少，在加上近期柯文哲復出拋出的話語，遊走在藍綠之間，就怕成為藍白合唯一變數。

資深媒體人趙少康：「他本來想法比較多，意見比較多，智商高嘛，整體大目標還是要一致，我想柯主席應該有這樣的胸襟，跟這樣的氣度才對。」

撇除掉柯文哲，目前藍白方向一致。

