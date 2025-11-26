黃國昌拜會日本維新會、3大在野黨 這位議員特別問：柯文哲身體還好嗎？

民眾黨主席黃國昌今（26）日率青年訪問團展開訪日第二天行程，民眾黨新聞稿指出，黃國昌今日率團拜會3在野黨與聯合執政的日本維新會，拜會日本維新會時，眾議院議員、「台灣友好議員聯盟」會長馬場伸幸，回憶起先前曾與民眾黨前主席柯文哲會面，特別詢問「柯前主席身體健康一切都還好嗎？」馬場伸幸並分享聯合執政的實際經驗，表示維新會與自民黨簽署的協議涵蓋48項改革課題，並強調聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。

黃國昌表示，日本維新會的改革精神與台灣民眾黨理念高度一致，而維新會能在競爭激烈的政治環境中成為關鍵力量，也為民眾黨聯合政府理念提供珍貴借鏡。雙方青年也就人口高齡化、地方發展、國家安全等議題交換觀察與挑戰，期待未來持續交流。

民眾黨指出，黃國昌密集拜會日本主要政黨，包括立憲民主黨代表眾議員吉田晴美、青年局局長山田勝彥、眾議員波多野翼，國民民主黨代表眾議員古川元久等共13位參眾議員，參政黨代表參議員神谷宗幣等共3位參眾議員，以及日本維新會台灣友好議員聯盟會長馬場伸幸等共7位眾議員，並帶領訪團實際至參政黨街頭宣講的現場，實際觀察台日街頭運動的差異。

民眾黨主席黃國昌率青年訪問團訪日。（民眾黨提供）

民眾黨表示，日本最大在野黨立憲民主黨長期致力於青年政策、社會福利與縮減貧富差距，尤其面對日本高物價所帶來的民生問題時仍堅持「從人民需求出發」的政策方向，黃國昌表示「這樣接地氣、真正靠近人民生活的政黨文化，非常值得台灣學習」。

民眾黨指出，立憲民主黨眾議員也在交流時提問「台灣民眾黨如何擁有廣大的年輕支持者？」黃國昌表示，台灣民眾黨作為新興政黨，因與傳統媒體並無長期深厚關係，因此須另闢社群平台，透過直播、社群向各領域支持者直接對話。訪團成員吳皇昇也表示，比起傳統政黨，台灣民眾黨更重視青年參政、也更願意給年輕人機會和舞台，政策務實、敢說真話、公開透明的形象深受年輕人喜愛。雙方亦就居住正義、青年租屋補貼、低薪困境與育兒支持政策交換意見，立憲民主黨也分享擴大社會安全網、多年致力縮減貧富差距的政策經驗。會談最後，台灣民眾黨贈送新北市得獎茶葉與鳳梨酥，相約「下次在台灣再見」。

民眾黨表示，拜會國民民主黨時，雙方針對少子化、居住政策、SMR小型核電、國內移轉投票制度等議題交換經驗。參議員奧村祥大指出，國民民主黨的核心主張之一是「不是對決是解決」，強調在野黨除了批判，應以務實可行的政策在國會發揮能量，此與台灣民眾黨「理性、務實、科學」的路線高度契合。

民眾黨表示，另外國民民主黨YouTube官方頻道訂閱數已超過其他兩大政黨，其自製節目讓黃國昌眼睛為之一亮「他們也有自己的新聞帶狀節目，而且議員親自站在第一線，跟選民報告在國會做了哪些事情。」黃國昌笑說，看到對方專業攝影棚與節目品質，立刻興起「去現場取經」的念頭，雙方相約未來安排民眾黨直播團隊赴日交流。黃國昌表示，期待在少子化、居住正義與能源轉型上相互觀摩。

訪團隨後拜會參政黨。黃國昌指出，民眾黨與參政黨同樣在年輕世代中擁有高度支持，但面臨的共同課題是「如何把網路聲量轉換成實體選票」。神谷宗幣分享參政黨已在全日本280多個選舉區成立地方黨支部，即使當地沒有選舉，也固定面對面與選民交流，因為再強的網路支持，如果沒有地方組織，都無法真正落地。

結束今日4場拜會後，黃國昌表示，日本國會採比例代表制，不分區席次佔比達四成，使小黨具更大生存空間，形塑高度多黨政治生態，是台灣值得借鏡的重要經驗。

