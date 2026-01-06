黃國昌拱她參選2026縣市長！陳佩琪親自回應了：「這件事」一定義不容辭

民眾黨如何布局2026成為選戰焦點之一，而民眾黨主席黃國昌5日自曝，他曾建議前黨主席柯文哲讓其妻子陳佩琪出來參選，更直言「因為只有陳佩琪會贏、別人不會贏」。不過陳佩琪今（6）日在臉書親自回應，她自承體力和精神狀態實在無力承擔，不過她已是民眾黨終身黨員，若有需要幫忙站台助選，一定義不容辭。

黃國昌日前表示，陳佩琪的狀況比較特殊，他有跟柯文哲建議過，陳佩琪有無可能去選「某個地方」；不過柯文哲則回應「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事讓她承受很大的壓力。

而陳佩琪則對此表示，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過自承體力和精神狀態實在無力承擔，但她從2024年9月就已經加入成為終身黨員了，「黨公職候選人若有需要我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭。」

陳佩琪強調，現在全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上， 每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

​陳佩琪也提到，在小兒科、少子化下，找工作也不易，「人生剩下的時間就是把先生遇到的司法奇蹟，講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻為止」；並稱她最近憂鬱或恐慌症狀都會發作，柯文哲常說她會迷迷糊糊地在睡夢中大吼大叫的，有一次夢見天氣很冷，柯文哲在北所裡沒被子蓋等，就會忍不住驚叫清醒過來。

陳佩琪說，她問過柯文哲冬天是如何在北所那種冬冷夏熱的老建物過日子的，他卻若無其事地說「把天窗用紙板擋著一下， 然後所有的衣服都穿上去睡覺，就可以過一晚了」，讓她直言「外面的人比裡面還苦，有時真的是沒勇氣看到明天的太陽。」

