黃國昌拱陳佩琪選市長 媒體人轟：放過台北市民

詹凌瑀指出，看到黃國昌拱陳佩琪選台北市長，還要求外界「百分之百尊重」，她只有一句話「請放過台北市民好嗎？」。（圖／黃耀徵攝）

媒體人詹凌瑀今（12）日於臉書批評，黃國昌「別鬧了」，強調台北市長選舉不是讓民眾黨上演所謂「救夫記」的舞台。

詹凌瑀指出，看到黃國昌拱陳佩琪選台北市長，還要求外界「百分之百尊重」，她只有一句話「請放過台北市民好嗎？」。

詹凌瑀續指，黃國昌自己新北市長選舉態度仍不明確，現在卻把陳佩琪推出來角逐首都市長，「你是把台北市當收容所，還是把選舉當兒戲？」，她質疑，陳佩琪除了是柯文哲的妻子之外，有何資格競逐市長一職。

詹凌瑀提到，這段時間以來，大家對她的印象是什麼？「是在臉書上發文當「第三壺鈴」狂帶風向」、「是為了明顯涉貪的柯文哲不斷喊冤，無視證據在那邊喊司法迫害」、「還是那個到現在都解釋不清，為什麼要頻繁操作ATM存入大筆現金的詭異行徑」。

詹凌瑀強調，「一個連自己帳戶金流都講不清楚、缺乏法治觀念的人」，不應被視為能帶領團隊的「強力母雞」，這已經不是「情人眼裡出西施」，這是把選民當白痴！

最後，詹凌瑀批，如果黃國昌想把民眾黨當成你們的宗教團體經營，那是你家的事；但請不要把台北市長選舉當成笑話看。台北市民沒欠你們家，不用被迫看這場荒謬的鬧劇！

